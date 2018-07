Un coup dans les flancs

Dans la tourmente, on ne pouvait imaginer un pire scénario. Shea Weber ne pourra renouer avec la compétition avant la mi-décembre. Comment réagira-t-il à deux interventions chirurgicales, une au pied et l’autre au genou ?

Après tout, Weber aura 33 ans le 14 août. Il reviendra au jeu au moment où les équipes ont peaufiné leur système et où les patineurs ont atteint le summum de leur condition.

Et où se situera le Canadien dans une course pour une qualification aux séries éliminatoires ?

Autant de questions et les seules réponses pour l’instant reposent sur des probabilités.

Le vétéran pourra-t-il suivre le rythme de jeu de plus en plus rapide ? Les dernières saisons – la dernière avec les Predators de Nashville surtout – avaient laissé voir un défenseur n’offrant pas le même lustre.

Comment se comportera-t-il dans l’adversité ?

On ne doute pas, jusqu’à preuve du contraire, qu’il demeure le général à la ligne bleue chez le Canadien. Mais pourra-t-il exercer le même leadership ?

Plan à revoir

Le plan de Marc Bergevin, après une série de revers dans sa tentative de dénicher un joueur de centre ou un défenseur de haut niveau, est maintenant clair. Il faudra développer les jeunes joueurs qui seront avec le grand club dans deux ou trois ans et espérer que les vétérans puissent tenir le fort.

Avec Weber et Carey Price de retour, on n’écartait pas l’espoir d’une saison prolongée. Sans Weber pour les trois premiers mois de la saison, les trois mois qui donnent le ton à la deuxième moitié du calendrier, ça se complique et ça remet en question le plan établi au préalable.

Que faire maintenant ?

Une transaction pour colmater temporairement une brèche dans la brigade défensive déjà mal en point ?

Sauf qu’on ne remplace pas un défenseur avec la réputation de Weber sans payer le gros prix. Et encore faut-il trouver une équipe prête à échanger un défenseur de fort calibre.

Un fait est certain, les autres directeurs généraux ne lanceront pas une bouée de sauvetage à un compétiteur.

Subban c. Weber

La transaction impliquant P.K. Subban aura donc des répercussions tous les ans. Dans le cas de Weber, Bergevin n’y peut rien. Sauf qu’il se retrouve dans un véritable cul-de-sac.

Il y a un défenseur qui comblerait la perte de Weber et qui deviendrait automatiquement le meilleur défenseur de l’organisation : Erik Karlsson.

Le Canadien devrait-il embarquer dans le derby Karlsson ? Selon les rumeurs, trois équipes sont sur les rangs : Dallas, Vegas et Tampa Bay. N’écartons pas les Islanders de New York.

À Brooklyn, on soutient que Lou Lamoriello prépare un coup fumant afin de compenser la perte de John Tavares.

Bergevin peut toujours tenter sa chance. Il n’a rien à perdre. Le Canadien pourrait-il attirer l’attention de Pierre Dorion en étudiant également le dossier de Bobby Ryan ? Les Sénateurs souhaitent impliquer Ryan et son lourd contrat dans la transaction de leur défenseur étoile ? Admettons que ce n’est pas la solution idéale. Ryan est un joueur qui n’a aucune motivation. Il représente une cause constante de soucis pour une organisation.

Tenter sa chance

Également, y a-t-il des joueurs chez le Canadien qui pourraient attirer l’attention de Dorion ? Max Pacioretty ? Sans doute. Jonathan Drouin ? Pourquoi pas ? Brendan Gallagher?

Assurément. Jeff Petry ? Euh...

Les Sénateurs seraient-ils prêts à expédier leur capitaine à 200 kilomètres de la capitale fédérale ?

Autre point. Avec un gardien de 10,5 millions $ par saison, un défenseur avec un contrat de près de 7,9 millions $ dans la masse salariale, le Canadien pourrait-il accueillir un patineur qui exigera au moins 11 millions $ par saison ? Il y a plusieurs équipes, notamment les Penguins de Pittsburgh, les Capitals de Washington, les Blackhawks de Chicago, qui ont connu des moments exaltants avec des joueurs bien rémunérés... avec une différence : ces équipes ne misaient pas sur des gardiens de 10,5 millions $ par saison.

À Bergevin de voir.

Il y a quelques défenseurs, notamment Jacob Truba, des Jets de Winnipeg, qui n’ont toujours pas renouvelé leur entente. Mais encore faudrait-il que Bergevin présente une offre hostile. Et les directeurs généraux détestent les offres hostiles. On a l’impression qu’ils ont conclu un pacte. On se protège sur ce plan.