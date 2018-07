Un nouveau manège militaire à Sainte-Foy

Après des années d’attente, les soldats du 35e Régiment de génie de combat du Canada pourront emménager dans leur nouveau domicile de Sainte-Foy.



Les réservistes du régiment avaient été chassés en 2008 du manège militaire du Vieux-Québec comme leurs collègues des Voltigeurs de Québec lors du terrible incendie qui a ravagé le monument historique. Ils avaient ensuite déménagé dans un édifice du boulevard Pierre-Bertrand.

La construction d’un nouveau manège pour les recevoir dans un nouveau manège sur les terres du quartier militaire de Sainte-Foy, une promesse de longue date, s’est finalement réalisée vendredi avec l’inauguration du bâtiment. Le régiment compte aujourd’hui environ 150 membres.

Photo Dominique Lelièvre

L’édifice de 22 millions de dollars et de 4000 mètres carrés se trouve au nord du boulevard Hochelaga, face aux centres commerciaux. Une quarantaine de logements militaires ont été rasés pour lui faire place.



Le nouveau manège militaire ne représente toutefois qu’une fraction des 140 000 mètres carrés de terrain détenus par la Défense nationale dans ce quartier de Québec, où l’on trouvait à l’origine une centaine de résidences pour les familles des militaires. Elles sont maintenant inhabitées.



Le gouvernement fédéral se dit en discussion avec la Ville de Québec, le gouvernement du Québec et la nation huronne-wendat pour éventuellement leur céder des terres.



Le ministre fédéral Jean-Yves Duclos et son collègue, le député Joël Lightbound, présents à l’annonce vendredi, n’avaient toutefois aucun projet précis à présenter pour ces terrains.



M. Duclos a profité de l’occasion pour souligner le début de la construction, en mai, d’une nouvelle installation à la Base militaire de Valcartier qui abritera à terme l’unité de support logistique du 430e Escadron tactique d’hélicoptères. Les travaux de 11,5 millions de dollars devraient se terminer au début 2022.

Plus de détails à venir...