Un plan établi à Toronto

John Tavares va toucher 11 millions $ par saison. Durée du contrat : sept ans.

Auston Matthews devrait toucher 12 millions $ par saison. Dans un an.

Mitch Marner devrait toucher 8 millions $ par saison. Dans un an.

William Nylander devrait toucher 7,5 millions $ par saison. Possiblement l’an prochain.

Comment les Maple Leafs de Toronto parviendront-ils à garder leurs meilleurs effectifs ?

Impossible ?

Cependant, Kyle Dubas, le directeur général de 32 ans, lors d’une émission radiophonique a été clair : « Nous pourrons le faire et nous le ferons. »

Point.

« Nous avons déjà discuté d’un plan financier pour en arriver à cette conclusion. L’important pour une organisation, c’est la patience. Quand on s’engage pour sept ou huit ans avec un joueur, il y a plusieurs facteurs à considérer. Pas uniquement l’argent. On doit informer le joueur du plan d’action de l’entreprise. On doit lui fournir les objectifs de l’organisation. On veut savoir s’il est intéressé à participer à ce programme. On ne veut pas d’un joueur qui pense uniquement en fonction de l’argent. »

Échanges à venir

Ce sera tout un exercice pour Dubas et les décideurs des Maple Leafs.

Dans les deux prochaines années, il se peut que le plafond salarial augmente à nouveau et atteigne 82 millions $. En outre, quelques joueurs quitteront l’équipe, notamment les vétérans Patrick Marleau et Ron Hainsey. Les Leafs concluront quelques transactions en cours de route.

C’est pourquoi on croit que les Leafs pourront garder leurs joueurs étoiles pendant plusieurs saisons.

On peut comprendre pourquoi on rêve à Toronto. D’autant plus que les Maple Leafs ont en place une organisation solide et créative.

L’organisation a également gagné le championnat de la Ligue américaine.

Toute cette restructuration s’est effectuée en cinq ans.

Et on avait avisé les partisans que le seul moyen d’atteindre le seuil de la respectabilité, c’était en passant par les jeunes joueurs... ceux qui seront les grands leaders de la formation.