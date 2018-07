Une nuit au Manège

La firme multimédia Noctura présente jusqu’à samedi des soirées immersives, de 23 h à 2 h, au Manège militaire.

Cet événement festif intitulé Manège la nuit met en vedette des DJ, des projections, des acteurs et des univers immersifs.

« Le toucher, l’odorat et tous les sens des participants vont être sollicités », a indiqué Dave Massicotte, directeur de création et cofondateur de Noctura.

Une forêt, inspirée par l’univers du film Avatar, a été créée à l’intérieur du Manège militaire, avec du vrai gazon et de vrais palmiers. Il y a un bar, des hamacs, des hologrammes, un labyrinthe, une diseuse de bonne aventure et une section baptisée Sky Cinéma, avec des projections.

« C’est une première année et on souhaite pousser l’expérience encore plus loin l’an prochain », a précisé Dave Massicotte. On peut acheter son billet au prix de 24 $ à manegelanuit.com.