Une première depuis 1935

Si vous pensiez rater le prestigieux tournoi de golf Duc de Kent, tenu habituellement les premiers vendredis et samedis de juillet, je vous rassure tout de suite. Pour la première fois depuis le début de cette compétition amateur (1935), c’est au début de la prochaine semaine (lundi 9 et mardi 10 juillet) qu’elle se tiendra sur le parcours Royal du club de golf Royal Québec de Boischatel. Ce changement s’inscrit dans le contexte actuel du monde du golf.

Les vendredis et samedis sont de grosses journées d’affluence, il allait de soi de réserver ces journées aux membres du Royal, d’expliquer le directeur général du Royal, Mario Bouchard. Les deux autres tournois de la triple couronne (Alexandre de Tunis et Championnat provincial) se tiennent en semaine, alors ce sera aussi le cas, maintenant, pour le Duc de Kent.

Certificats réussis

Photo courtoisie

Bravo à Audrey Dion, de Québec, pour l’obtention récente de ses certificats de maître-praticienne en programmation neurolinguistique et de celui de naturopathe. Selon sa mère, Jacinthe, la réussite d’Audrey est due à sa persévérance au fil des ans. Elle pratiquera la naturopathie au 398, rue Christophe-Colomb à Québec. www.audreydioncoach.ca.

Les 150 ans du Orléans

Photo courtoisie

C’est en présence du centenaire Jean-Jacques Côté, patriarche du club, que le club de golf Orléans de Sainte-Pétronille de l’île d’Orléans tient aujourd’hui la première de deux célébrations entourant le 150e anniversaire de fondation du premier terrain de golf en Amérique. 80 joueurs (dont des joueurs des différents clubs de la région de Québec ainsi que des représentants de différents partis politiques) seront réunis pour commémorer l’évènement survenu en 1868. La journée festive sera complétée par un souper, sous la présidence de Pierre Gosselin, président du club. L’autre célébration est prévue pour les 23 et 24 août, dates du Tournoi du Patrimoine auquel participeront 150 joueurs (pour les 150 ans du club).

Ti-Gars à l’action

Photo courtoisie

Les Entrepreneurs de l’Axe des Ponts se sont impliqués en parrainant le chien Mira de l’École la Martinière. Ti-Gars de son prénom est un chien de réadaptation en milieu scolaire qui a été entraîné par la Fondation Mira dans le but de travailler auprès des élèves ayant des besoins particuliers (une première au Canada). Il permet à ces élèves de revenir au calme, de s’apaiser, de se confier et de mieux réussir le passage au primaire. Les Entrepreneurs de l’Axe des Ponts ont finalisé récemment le paiement de Ti-Gars avec un don de 3003,65 $ à Mira, et ont remis une somme additionnelle de 3121.35 $ amassée grâce à un souper spaghetti-bénéfice qui a eu lieu au Mikes de Saint-Nicolas récemment.

Chapeau, les filles !

Photo courtoisie

Quatre étudiantes du Cégep de Sainte-Foy figurent parmi les 63 lauréates du 22e Gala national du concours Chapeau, les filles ! et de son volet Ex-celle Science à l’Assemblée nationale. Sur la photo, de gauche à droite : Noémie Cauchon, étudiante en Techniques de design, récipiendaire du prix Chapeau, les filles ! ; Anne-Marie Chagnon, du programme Techniques de l’informatique, prix Formation d’avenir ; Naomi Fortin, étudiante en Techniques de design, prix Communauté culturelle ; Diane Grondin, Mécanique de machines fixes, cette fois du Centre de formation professionnelle de Québec, Commission scolaire de la Capitale, et Josiane Moisan, du programme Soins préhospitaliers d’urgence du Cégep de Ste-Foy, s’est vu remettre le prix Arts.

Anniversaires

Photo courtoisie

Les jumeaux Pierre Martineau (photo), associé chez CadreSelect, recrutement de leaders, et Jean Martineau, de l’Avalanche du Colorado (LNH) 55 ans... Francis Gauthier, copropriétaire du Sapristi et les Trois Garçons, 39 ans... Isabelle Boulay, chanteuse québécoise, 45 ans... Yves Laroche, skieur acrobatique de Lac-Beauport, 59 ans... George W. Bush, président des États-Unis (2001-2008), 72 ans... Sylvester Stallone, acteur américain (Rocky), 72 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 6 juillet 2016. J.Jacques Samson (photo), 66 ans, réputé chroniqueur et analyste politique du Journal de Québec... 2007. Gilles Cloutier, 63 ans, comédien québécois... 2005. Richard Verreau, 79 ans, l’un des plus grands ténors du Québec... 1990. Jean-Maurice Bailly, 70 ans, un des piliers du réseau français de Radio-Canada... 1971. Louis Armstrong, 71 ans, trompettiste et chanteur.