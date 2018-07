Vettel et Hamilton dominent, Lance Stroll au milieu du peloton

Le Québécois Lance Stroll a réalisé les 10e et 15e meilleurs temps lors des deux premières séances d’essais libres du Grand Prix de Formule 1 de Grande-Bretagne, vendredi, sur le circuit de Silverstone, tandis que Lewis Hamilton et Sebastian Vettel ont respectivement dominé en matinée et en après-midi.

Durant la séance initiale, Hamilton (Mercedes) a roulé en 1 min 27,487 s, comparativement à 1:27,854 pour son coéquipier Valtteri Bottas et 1:27,998 pour Vettel (Ferrari). Stroll a ramené un chrono de 1:29,878 pour se faufiler tout juste dans le top 10.

Plus tard en journée, Vettel a pris l’ascendant avec un tour de 1:27,552. Hamilton et Bottas ont suivi en 1:27,739 et 1:27,909. Stroll s’est contenté d’un temps de 1:30,069.

Gérer les pneus

Le Montréalais a avoué avoir des sentiments partagés sur les performances de sa monoplace au cours de la journée, tout en partageant ses premières impressions.

«Ça semblait mieux ce matin, a commencé par dire Stroll dans un communiqué. La température a grimpé en après-midi, c’est peut-être pour ça, mais c’est la même chose pour tout le monde.»

«Les pneus devront être bien gérés lors de la course. La stratégie sera entre un ou deux arrêts. La piste est plus bossée que je prévoyais, malgré le nouveau revêtement, mais ce n’est pas trop problématique.»

Le pilote de l’écurie Williams s’est par ailleurs dit enthousiasmé par le troisième segment du système de réduction de la traînée (DRS) ajouté et qui se terminera dans une courbe.

«Je n’ai pas négocié le virage 1 avec le DRS activé, mais plusieurs voitures l’ont fait et c’est un bon défi pour les pilotes. J’aimerais bien voir [un segment DRS] dans le virage 130R à Suzuka!»

La dernière séance d’essais ainsi que les qualifications auront lieu samedi et la course est prévue le lendemain.