7 plages hors de l’ordinaire

Contrairement à ce qu’on croit, ce ne sont pas les belles plages qui manquent au Québec. On n’y va pas seulement pour se détendre ou se rafraîchir. On s’y rend aussi pour pique-niquer en retrait sous les arbres, souvent jusqu’au coucher du soleil pour bien profiter de notre été.

À plusieurs endroits, il est possible de louer pédalos, kayaks de loisir et autres petites embarcations.

Le rapide Malin

Photo courtoisie, Tourisme Gaspésie Sur la rivière Bonaventure, à Bonaventure en Gaspésie, le rapide Malin est bordé d’une plage de sable et de galets. Des habitués se jettent avec enthousiasme dans ses eaux froides et limpides. Pour les non-initiés, il est plus prudent de porter une veste de flottaison. À emprunter sur place ou mieux, à apporter.

Un belvédère donne un magnifique point de vue sur 800 mètres de rivière.

La péninsule Manicouagan

Photo courtoisie, Tourisme Péninsule Manicouagan Sur la Côte-Nord, près de Baie-Comeau, la route des plages fait le tour de la péninsule Manicouagan sur 30 km. Certaines berges sont désertes, d’autres fréquentées pour le surf cerf-volant. L’eau est assez chaude pour se baigner. Bain d’argile à la baie Saint-Ludger. Animation avec l’escouade­­­ des plages.

Camping et plage Belley

Photo courtoisie, Tourisme Saguenay lac Saint-Jean Tout près du parc national de Pointe-Taillon­­­, la plage Belley est l’une des plus belles du lac Saint-Jean avec son étendue de sable fin sur près de trois kilomètres. L’eau étant peu profonde sur de longues distances, elle peut atteindre plus de 27 °C. Pour les enfants : animation dans un chapiteau, bateau de pirate et château.

Certaines disponibilités pour le camping sans services, mais il y a le WiFi !

Lac Saint-Joseph

Photo courtoisie, la plage Lac Saint-Joseph S’étirant sur un demi-kilomètre, la plage Lac Saint-Joseph, située à Fossambault-sur-le-Lac, est la plus belle de la région de Québec. Volleyball de plage. Animation pour enfants. Trampoline et pyramide flottants (5 $/personne/30 minutes). À louer pour une balade : pédalo, kayak ou planche à pagaie.

Camping avec services.

Brébeuf

Photo courtoisie, MRC des Laurentides Méconnue malgré sa proximité de Mont-Tremblant, la plage municipale de Brébeuf se trouve sur un banc de sable au milieu de la rivière Rouge. On y accède par des passerelles. Comme il peut y avoir du courant au large, il vaut mieux s’en tenir à la zone de baignade. Le site est vraiment unique. L’entrée est située sur le Chemin de la Rouge.

Oka

Photo courtoisie, Alain Demers Avec les nombreux parasols plantés dans le sable, l’immensité du lac des Deux Montagnes et les planches à pagaie au centre de location, il règne une ambiance du sud à la plage du parc national. Parcours aquatique gonflable Aquazilla (50 $ pour une heure par famille). Poêles barbecue portatifs autorisés.

École de voile et location. Quelques disponibilités pour le camping.

Saint-Zotique

Photo courtoisie, plage de Saint-Zotique Là aussi, à la plage municipale, on se croirait dans le sud avec les palapas et le vaste horizon sur le lac Saint-François. Des canaux rappelant Fort Lauderdale sont accessibles­­­ en planche à pagaie, lors d’une excursion guidée. Volleyball de plage. Parcours flottant Aquazilla (15 $/adulte et 13 $/enfant pour une heure).