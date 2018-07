THOMAS, Norman



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 2 juillet 2018, à l'âge de 71 ans et 7 mois, est décédé monsieur Norman Thomas, fils de feu madame Corinne Giguère et de feu monsieur Alfred B. Thomas. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 15h.Il laisse dans le deuil ses filles: Dominique (Guillaume Emond), Catherine (Vincent Gagné); ses petits-enfants: Anne-Sophie et William; ses frères et sœurs: feu John (feu Colette Careau), Nancy (feu George Davidson), feu Carole (Robert Doyon), Doris (Jean Duquette), Peter, Suzanne (Pierre Lapointe); la mère de ses filles: Hélène Drapeau; ses deux grandes amies: Michèle Dallaire et Hélène La Rochelle; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le Dr Tremblay des soins palliatifs de l'Hôtel Dieu de Québec pour son soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à L'OQPAC, 110 10e Rue, (Bureau 100), Québec, G1L 2M4, téléphone: 418 529-1425, télécopieur: 418 529-9714, info@oqpac.com, site web : www.oqpac.com/images/Don_In_Memorian.pdf. Des formulaires seront disponibles sur place.