MIGOTTO, Vittorio



À l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, le 29 juin 2018, à l'âge de 83 ans et 11 mois, est décédé monsieur Vittorio Migotto, fils de feu madame Maria Giacomin et de feu monsieur Giuseppe Migotto. Il demeurait à Montréal et né en Italie.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. L'inhumation se fera au cimetière Notre-Dame-de- Belmont. Il laisse dans le deuil ses neveux: Stefano (Chantal) et Stefania (Antonio José); sa belle-sœur Angelina (feu Giovanni Migotto); ses petits-neveux: François, Louis, Alexandre et Christina (Étienne); son arrière-petit-neveu Arthur, ainsi que ses neveux de l'Italie et de la France. Nous aimerions remercier le personnel soignant des soins intensifs de l'Hôpital Sacré-Cœur de Montréal. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société St-Vincent de Paul de Québec (Ste-Ursule) Téléphone : 418 522-5741 Site web : ssvpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.