TREMBLAY, Laval



Au CHU hôpital de l'Enfant-Jésus, le 12 juin 2018, à l'âge de 66 ans, est décédé monsieur Laval Tremblay, fils de feu dame Marie Lapointe et de feu monsieur Lucien Tremblay. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 19h à 21h etLa famille recevra aussi les condoléances en l'église de St-Honoré de Chicoutimi, le mercredi 11 juillet 2018 de 14h à 16h. Les cendres seront déposées au cimetière de St-Honoré de Chicoutimi, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Il laisse dans le deuil, sa sœur Lise; son amie Jeannette Murphy, ainsi que plusieurs cousins, cousines, ses patrons et collègues de Transport L. Bilodeau & Fils Ltée, sans oublier ses nombreux ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel des soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc. Des formulaires seront disponibles au salon et à l'église de St-Honoré lors des condoléances.