Cinq raisons qui montrent que la Chine va «gagner»

La Chine va gagner la guerre commerciale que les États-Unis ont déclenchée contre elle. La guerre commerciale entre les deux pays n’en est qu’à ses premières escarmouches. Les motifs que Donald Trump invoque pour justifier cette guerre sont connus : le déficit commercial entre les deux pays est de l’ordre de 375 milliards de dollars par an et la Chine vole les technologies américaines de pointe.

Tout ceci est exact. Mais la raison profonde de cette guerre est que la Chine est devenue la grande rivale politique et économique des États-Unis. Ceci, l’administration Trump ne le réalise pas du tout. Sinon, Trump aurait choisi d’aller en guerre avec ses alliés à ses côtés. Il a plutôt préféré l’approche du cowboy solitaire. Or, les États-Unis ne sont plus de taille à affronter seuls la Chine.

1- Quels sont les avantages de la Chine à l’international ?

Le gouvernement chinois profite de la volatilité et de l’irrationalité de l’administration Trump pour renforcer ses liens avec divers pays proches des États-Unis. En avril dernier, à Singapour, le gouvernement a plaidé pour la création d’une vaste zone de libre-échange qui engloberait, entre autres, le Japon, la Corée du Sud, la Chine et l’Inde.

Le gouvernement chinois a aussi suggéré aux pays européens de faire front commun contre les États-Unis. Ils ont refusé, parce que des démocraties ne peuvent pas s’allier à un régime totalitaire contre une démocratie.

Mais ce vendredi à Vienne, les puissances européennes, avec la Russie et la Chine, ont tout de même défié les États-Unis, en acceptant de soutenir l’accord de dénucléarisation avec l’Iran, sans égard pour les demandes américaines de sanctions. Les États-Unis de Trump sont isolés.

2- Le gouvernement chinois peut-il vendre ses bons du Trésor américains ?

Il n’a pas avantage à le faire. La Chine détient environ 25 % des bons du Trésor américains. Ces bons représentent environ 5 % de la dette américaine. À travers ces bons, la Chine contrôle donc 1,25 % de la dette américaine. Les vendre avant terme entraînerait une pénalité importante pour les Chinois. Cette vente ferait probablement monter le taux de change de la monnaie chinoise et, donc, ralentirait les exportations de la Chine.

3- Comment l’économie chinoise sera-t-elle affectée ?

Elle pourrait perdre quelques dixièmes de point et passer d’une croissance de 6,7 % en 2018 à quelque chose comme 6,4 % en 2019. Ce sont surtout les usines qui exportent aux États-Unis qui perdront des commandes. Cependant, dans plusieurs secteurs, ces usines sont détenues en bonne partie par des intérêts étrangers. Dans les faits, l’économie chinoise poursuivra sa consolidation.

4- Les États-Unis vont-ils gagner quelque chose ?

Certains secteurs manufacturiers américains sont très en retard sur la Chine. Par exemple, les panneaux solaires chinois sont moins chers et plus performants que leurs équivalents américains. L’industrie américaine des pièces automobiles pourrait aussi bénéficier des mesures protectionnistes de Trump.

5- Une telle guerre a-t-elle un précédent ?

Cette guerre rappelle la rivalité qui existait au début de la guerre froide entre les États-Unis et l’Union soviétique. Cependant, les États-Unis de cette époque n’étaient pas polarisés comme maintenant. Toutes proportions gardées, le système d’éducation américain était bien meilleur qu’aujourd’hui. La technologie américaine était la plus avancée au monde. En 2018, la Chine est unie et éduquée. Sa technologie est devenue égale sinon supérieure à celle des États-Unis. Et le gouvernement chinois n’est pas dirigé par un malade mental.