Des employés dirigés par un logiciel

La compagnie Wiptec se spécialise dans les commandes via internet et en 2017 elle a distribué 5 millions de colis à travers l’Amérique du Nord.

« Sans ce logiciel, on ne serait pas capable de servir les commandes en ligne dans les délais serrés comme nous le faisons », a expliqué le vice-président exécutif Sébastien Ball, qui a mentionné que chacune des 25 000 commandes que la compagnie reçoit par jour est expédiée la journée même.

L’entreprise sherbrookoise distribue des produits provenant des magasins comme Sports Experts, Dollar Shave Club ou DavidsTea. À l’intérieur de la superficie de 350 000 pi2, on retrouve 100 000 produits différents.

Par exemple, le chemin exact à suivre pour aller chercher les items dont ils ont besoin, la boîte requise pour emballer les produits et la manière exacte pour l’emballer rapidement.

« Avec le logiciel, ça nous évite de remplir de la paperasse en plus de sauver du temps pour les formations des employeurs », a ajouté le vice-président exécutif.

Lorsqu’on lui a demandé si la compagnie pouvait survivre sans ce logiciel, M. Ball a assuré que non, rajoutant qu’il faudrait des centaines d’ouvriers de plus pour effectuer tout le travail.

Wiptec investit 200 000 $ à 300 000 $ par année sur son logiciel afin de le garder à jour et de l’améliorer.

« Le plus grand défi relié au système est de s’adapter à l’exigence du marché afin de l’adapter, et d’être conforme aux nouveaux portails de vente en ligne comme Wayfair et Amazon », a souligné M. Ball en terminant l’entrevue.