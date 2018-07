Des mouchetées au paradis de l’orignal

Photo Fotolia

Il est très difficile de saisir avec ses mains une anguille à cause du limon abondant qui couvre son corps. Christophe Dieuaide, de la pourvoirie du lac Croche, me racontait que lorsqu’il pêchait en France et qu’il capturait un beau gros spécimen, il le déposait dès que possible dans le sable sec. Le poisson se couvrait inévitablement de cette substance naturelle et pouvait alors être aisément empoigné. Il faisait une entaille à la hauteur des ouvertures branchiales et il pouvait ensuite facilement tirer sur sa peau pour la dénuder. Après avoir enlevé les viscères, il découpait l’anguille en darnes de 10 cm et il la cuisait sur le BBQ. Un vrai régal, selon les dires de ce passionné. Il me confiait que le goût et la texture de ce poisson à l’allure répugnante ressemblent à ceux des succulentes cuisses de grenouille.