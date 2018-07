Grand Prix de Grande-Bretagne: la position de tête pour Lewis Hamilton, le bac à gravier pour Lance Stroll

Le Britannique Lewis Hamilton a décroché la position de tête en prévision du Grand Prix de Grande-Bretagne, tandis que le pilote québécois Lance Stroll s’élancera en fond de grille, car il a effectué une sortie de piste durant les premières minutes de la séance initiale de qualification, samedi, sur le circuit de Silverstone.

Le porte-couleurs de l’écurie Williams a perdu la maîtrise de sa voiture et s’est retrouvé dans le bac à gravier, forçant les commissaires à agiter le drapeau rouge, le temps de retirer l’auto de la piste. Ce fut d’ailleurs une journée difficile pour l’équipe anglaise, puisque le coéquipier de Stroll, Sergey Sirotkin, a vécu une mésaventure similaire quelques instants plus tard.

Pour sa part, Hamilton a réussi un tour rapide de 1 min 25,892 s. Il partira devant les deux conducteurs de Ferrari, Sebastian Vettel (1:25,936) et Kimi Raikkonen (1:25,990).

Par ailleurs, Stroll avait réalisé le 16e meilleur temps (1:29,829) de la troisième séance d’essais libres plus tôt dans la journée, loin derrière le plus rapide, le Britannique Lewis Hamilton (1:26,722). Il avait remis les 10e et 15e chronos lors des deux séances précédentes.

La course est prévue dimanche.