BRIÈRE, Dolorès Boily



Au centre d'hébergement St-Brigid's Home, Québec, le 30 juin 2018, à l'âge de 87 ans 7 mois, est décédée dame Dolorès Boily, épouse de feu monsieur Marc Brière (1932-1992). Née à Québec, le 4 décembre 1930, elle était la fille de feu dame Alice Tremblay et de feu monsieur Arthur Boily. Madame demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 13 h.Les cendres seront par la suite déposées auprès de son époux au cimetière St-Thomas de Villeneuve. Madame Brière laisse dans le deuil ses enfants: Richard, Gaétan, Denis (Louise Larochelle), Benoit ( Guylaine Dubreuil), Mario (Thérèse Lachance), Caroline (André Boivin); ses petits-enfants: Claude, Jason, Dylan, Jean-François, Jonathan, Jean-Philippe, Mathieu, Karyn, Geneviève, Simon, Tony, Alexandre, Cathy; ses 10 arrière-petits-enfants; son frère Jean-Marie Boily (Louisette Dufour); sa sœur Jeannette Boily (Roland Beaulieu); les membres des familles Boily et Brière ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Société Alzheimer de Québec, Tél. : 418-527-4294 Site: www.societealzheimerdequebec.comLes funérailles sont sous la direction de