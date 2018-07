BÉDARD, Michel



Le décès de Michel Bédard est survenu subitement le 26 juin à l'âge de 82 ans. Il est marié à Pierrette Fleury et est le fils de feu Germaine Blouin et de feu Marcel Bédard. Il demeurait à Lévis, autrefois à Montmagny.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Paule (Yves Dionne), Andrée (Pierre Minville), Karl; ses petits-enfants: Gabriel, Caroline et Pascale Dionne, Marie-Pier et Geneviève Minville, Raphaël et Samuel Bédard; ses frères et sœurs: Denise (feu Camille Cauchon), Roland, Giles, Micheline (Jacques Demers); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fleury: feu Jean-Marc (feu Denise Dionne), feu Henri, Marcel (Louisa Lacasse), Huguette (Jacques Guay), Charlotte (Ronald Montminy), Aline (feu Claude Giguère), Yves (Colette Desrosiers), Serge (Hélène Villeneuve), Danielle (Claude Ruelland), Ginette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 14h à 17h.Les cendres seront déposées ultérieurement dans la niche au cimetière de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à : Les Diabétiques de Québec, téléphone : 418 656-6241, site web : www.lesdiabetiquesdequebec.orgou à Myélome Canada, tél. : 1-888-798-5771, site web : www.myelomacanada.ca. Des formulaires seront disponibles sur place au salon.