CÔTÉ, Frère Guy o.m.i.



Est décédé à la Résidence des Oblats de Richelieu, le 3 juillet 2018, à l'âge de 85 ans et 7 mois, Frère Guy Côté, omi Missionnaire Oblat de Marie Immaculée, après 61 ans de vie religieuse. Il était le fils de feu Joseph-Alphonse Côte et de feu Delvina Denis. En plus de sa famille religieuse, il laisse dans le deuil ses deux sœurs : Gemma (feu Fernand Hamelin) et Cécile ommi ainsi que de nombreux neveux et nièces. Il a été précédé par Émilie, Fernande, sœur Élisabeth cnd, Raymond (Rose Lévesque), sœur Jeanne d'Arc amj, sœur Marie-Anne amj, Alphonse (Gilberte Richard, Lucienne Genest), Émile, Jean-Jacques (Jacqueline Gauvin), Charles-Édouard (Anne-Marie Denis) et Gilles (Marthe Delisle). La famille recevra les condoléances au :le dimanche 8 juillet 2018 de 19h à 21h ainsi quede 9h à 10h.L'inhumation aura lieu au Cimetière St-Charles de Québec.