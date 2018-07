Festival d'été de Québec: Touchante Birkin, émouvant Orchestre symphonique de Québec

Entre Jane Birkin et l’Orchestre symphonique de Québec, ce fut un touchant mariage de contrastes, hier soir, dans un Parc de la Francophonie ravi. Et fermé pour la deuxième fois depuis le début du Festival d’été.

D’un côté, on avait l’OSQ, sous la direction de Simon Leclerc, qui puisait habilement dans son arsenal de cordes et de cuivres pour extirper toute la charge émotive des chansons que Serge Gainsbourg avait écrites pour Birkin après leur rupture, leur conférant par moments une amplitude cinématographique.

De l’autre, celle qui fut muse, aujourd’hui septuagénaire, en offrait une interprétation tout en sensibilité, les ramenant de sa voix fragile, qui lui interdisait de forcer la note, à cette douleur intime qu’exprimait Gainsbourg.

Le tout s’est déployé devant un parterre particulièrement attentif et réceptif, divisé de façon hétéroclite entre chaises pliantes rassemblées devant la scène et spectateurs debout dispersés tout autour.

Témoin direct aussi de cette union féconde, le pianiste japonais Nobuyuki Nakijima, celui qui a imaginé ces versions orchestrales formant le corpus de ce Birkin/Gainsbourg-Le symphonique qui fait le tour du monde depuis sa naissance aux Francofolies de Montréal, en 2016.

«Il aurait été ému»

Avec une quinzaine de minutes de retard, Birkin a pris sa place discrètement sur la scène. Ses mots en ont même été partiellement enterrés par les musiciens pendant l’ouverture sur Ces petits riens.

Ça s’est replacé immédiatement pour Lost Song, bouleversante. Plus loin, Une chose entre autres a eu le même effet remuant. «Je tenais beaucoup à chanter cette chanson, car Serge me fait dire que j’ai eu, plus qu’une autre, le meilleur de lui. Je voudrais le remercier beaucoup», a confié Birkin.

Du travail de l’OSQ, elle a dit que son parolier en aurait été ému aux larmes. « Ça, je le sais. »

Les ovations

À partir de la mi-parcours, le concert est passé en seconde vitesse. Plus dynamiques, Pull marine et La gadoue ont touché la cible et jusqu’à ce que Birkin prenne congé temporairement après L’anamour, ce fut ovation sur ovation.

Pendant son absence, le pot-pourri instrumental proposé par l’OSQ a permis aux spectateurs de se farcir des extraits de quelques classiques dont l’incontournable Je t’aime...moi non plus, reconnaissable dès les premières notes.

L’Anglaise, toujours le sourire aux lèvres, est ensuite revenue sur la mélodie de La Javanaise, sublime dernier tour de piste d’une soirée qui n’a laissé personne sur sa faim.

En voyage avec Lo’Jo

La présence du groupe français Lo’Jo, en première partie, était une invitation au voyage avec sa musique aux parfums d’Afrique et du Moyen-Orient.

Le collectif, qui a changé maintes fois de composition depuis sa formation au début des années 1980, est la créature de Denis Péan, habile et expérimenté chef d’orchestre qu’on n’imagine pas se recycler en guide de voyage. «Merci peuple de Montréal...», a-t-il lancé, se faisant corriger dans la seconde par la foule.

Fort appréciée si on se fie aux applaudissements nourris de la fin, leur prestation a été reçue majoritairement dans le calme, à l’exception de la clameur qui a salué les énergiques pas de danse de la vocaliste Yamina Nid El Mourid durant la pièce Tu Benes.

Cassidy : curiosité piquée

Fille de la place, ex de La Voix et nouvelle pousse prometteuse de la mouvance pop-folk québécoise, la jeune Lou-Adriane Cassidy a fait bon usage de la demi-heure allouée après l’ouverture des portes.

Guitariste à la voix affirmée et à la plume qui évite les clichés, Lou-Adriane Cassidy a présenté des pièces qui se retrouveront sur son premier album, promis en septembre. «C’est comme un moment historique», a blagué celle dont le single Ça va ça va est pour l’instant la seule chanson disponible en ligne.

Le mot planant est utilisé à outrance ces années-ci en musique, mais il reste le plus approprié pour décrire le son très riche de Cassidy, qui s’aventure parfois dans des eaux plus rock. La curiosité est piquée. À suivre.