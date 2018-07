[PHOTOS] Festival d'été de Québec: Future propose un solide programme aux spectateurs des Plaines

La fougue de Killy, la récompense de Loud, les batailles d’eau de Lil Yachty, et l’attirail visuel de Future : le Festival d’été nous a donné une soirée hip-hop éclectique et divertissante à souhait, samedi soir.

Il ne fallait pas sous-estimer le nombre de fans de Future chez nous, un artiste qui n’a pas la même cote de popularité en sol québécois que les têtes d’affiche des années précédentes. Sans être remplies au bouchon, il y a avait foule jusqu’en arrière des Plaines, samedi, lors du passage de la star américaine.

Mais on se doute bien que tout ce monde s’est aussi déplacé pour entendre l’artiste hip-hop de l’heure au Québec, Loud, qui figurait deuxième au programme.

Loud a vécu une soirée qui avait des airs de consécration. Il est reparti de ses premières Plaines en solo avec une plaque pour souligner la première position du Top 100 BDS de sa chanson Toutes les femmes savent danser. Du jamais vu pour un morceau hip-hop à la radio, selon son complice Ajust, qui l'accompagnait sur scène.

Photo Didier Debusschere

«C’est notre année record, merci d’en faire partie, vous êtes incroyables, vous êtes beaux ! C’est un honneur d’être ici !» a lancé le principal intéressé.

Avec un look et une musique beaucoup moins «gangsta rap» que ses acolytes, plus mélodique et accessible, Loud a fait bonne figure en jouant l’intégral de son premier album solo, Une année record, en plus de faire deux chansons de son EP précédent. L’accueil du public n’aurait pu être plus chaleureux.

Efficace Killy, divertissant Lil Yachty

À l’évidence, le chanteur emo-rap Killy, qui a ouvert la soirée juste avant Loud avec une intense prestation de 35 minutes, avait aussi plusieurs fans dans l’assistance.

Photo Didier Debusschère

Un nuage de fumée planait déjà sur le parterre quand le jeune Torontois a furieusement hurlé ses premiers mots, inaudibles. Réputé pour manier à la perfection l’autotune, Killy a été fidèle à lui-même en rappant les pièces de son premier album, Surrender Your Soul, par-dessus sa propre voix préenregistrée.

C’est à Lil Yachty que revient la palme du meilleur divertissement. Un cran plus explosif que ses complices qui sont passés avant lui, et franchement plus distrayant, le rappeur aux dreadlocks rouges a soulevé les Plaines, au propre, comme au figuré, avec un lourd programme de 33 chansons – oui, 33 chansons pour une première partie.

Mais ce n’est pas la musique qu’on retiendra de son passage, c’est sa manière de divertir et sa facilité de mettre une foule à sa main. Lil Yachty a d’abord demandé aux gens de faire trembler le sol en sautillant. Insatisfait, elle a dû recommencer, avant qu’il ordonne des «mosh pit» à profusion. Les fans avaient intérêt à lui obéir, puisqu’il a même descendu au parterre pour vérifier si ça brassait assez...

Lil Yachty, qui n’a que 20 ans, a aussi orchestré une bataille d’eau au parterre en distribuant des dizaines de bouteilles d'eau, pendant de longues minutes, tout ça pour quelques secondes.

Future, le clou de la soirée

Si tous les artistes de la soirée se sont pointés sur scène sans musicien, avec seulement un MC, Future avait néanmoins invité quatre danseurs à se joindre à la fête. L’artiste, dont on ne compte plus les albums et les «mixtapes» à son actif, avait construit un solide programme.

Nayvadius Demun Wilburn – son vrai nom - nous a aveuglé de projections sophistiquées et dynamiques. Mais malgré les efforts déployés côté production scénique, il était difficile de mettre autant le feu que son prédécesseur Lil Yachty. Ç’avait pourtant bien démarré avec l’énergique Same Damn Time.

Les basses lourdes et décoiffantes ont amorti la foule. Future a conclu son concert en queue de poisson, sans rappel, alors que la foule quittait immédiatement après les dernières notes.

Ce n’est pas faute d’une production ordinaire, au contraire, et non plus à cause du manque d’énergie du rappeur d’Atlanta. Mais il manquait quelque chose pour que la connexion se fasse entre Québec et Future, et pour que la soirée lève. Il aurait dû crier la même phrase incendiaire que les autres: «open up the mosh pit» !