Grosse perte d’emplois à temps plein

Après trois années de création d’emplois au Québec, notre marché du travail traverse un sérieux passage à vide depuis le début de l’année.

Et en cette année électorale, le recul marqué de l’emploi à temps plein, soit une perte de 44 000 emplois en six mois, donnera de toute évidence des munitions aux caquistes, péquistes et solidaires qui brandiront cette contre-performance pour attaquer le gouvernement Couillard.

Pour tenter de minimiser cette lourde perte d’emplois à temps plein, Philippe Couillard et ses députés et candidats libéraux pourront toujours se rabattre sur le fait qu’il s’est tout de même créé au cours du premier semestre 24 000 emplois à temps partiel.

Cela dit, ne nous leurrons pas. C’est bien beau la création d’emplois à temps partiel... mais quand on veut évaluer le réel état de santé du marché du travail il faut plutôt s’en tenir à l’évolution des statistiques de l’emploi à temps plein.

Par secteur

Et force est d’admettre que la perte de 44 000 emplois à temps plein lors des six premiers mois de l’année a de quoi soulever l’inquiétude.

D’autant que le Québec, selon les données compilées par Statistique Canada, se démarque négativement de l’Ontario à ce chapitre. Imaginez-vous que l’Ontario rapporte la création de 85 100 emplois à temps plein au cours des mêmes six mois.

Il est à noter que depuis le début de l’année, le marché québécois du travail a perdu du terrain dans ses trois secteurs, à savoir le secteur privé, le secteur public et le secteur des travailleurs au de juin, c’est uniquement le secteur privé qui affiche des pertes dtonomes.

Mais lors du mois’emplois, soit 18 800 emplois de moins qu’en mai. Les sous-secteurs perdants sont : hébergement et restauration, transport et entreposage, agriculture et autres services.

Autres indicateurs

Pour sa part, le nombre de chômeurs au Québec a augmenté de 21 000 entre décembre 2017 et juin 2018. Le taux de chômage a ainsi grimpé de 4,9 % à 5,4 % en six mois. Le Québec compte actuellement environ 243 000 chômeurs.

Concernant la rémunération hebdomadaire moyenne dans le secteur manufacturier, le Québec accuse toujours du retard sur l’ensemble du Canada et de l’Ontario.

La rémunération hebdomadaire s’élève actuellement à 1018,90 $ au Québec, soit 79,19 $ de moins qu’en Ontario et 55 $ de moins que dans la moyenne canadienne.

Depuis l’arrivée au pouvoir du gouvernement Couillard, en avril 2014, on dénombre au Québec la création de 222 000 emplois, et ce, malgré la baisse enregistrée depuis le début de l’année.

Proportionnellement à sa population active (travailleurs et chercheurs d’emploi), le Québec se trouve ainsi à afficher une aussi bonne performance qu’en Ontario, où le nombre d’emplois créés a augmenté de 368 000 lors de la même période.