Justin Trudeau et Doug Ford à couteaux tirés

Qui eût cru que la province la plus coincée du Canada allait élire un émule de Donald Trump ? Doug Ford est riche, brouillon, climatosceptique et populiste de son propre aveu. On lui a attribué des commentaires misogynes et antisémites dans le passé et son respect des lois est parfois optionnel.

Conservateur social, il souhaite faire adopter une loi obligeant les mineures à obtenir la permission de leurs parents pour se faire avorter.

Il s’est querellé jeudi avec Justin Trudeau au sujet des demandeurs d’asile qui entrent au pays de manière illégale, se retirant de l’accord Canada-Ontario sur les migrants signé par l’ex-première ministre Wynne.

Cela aura sans doute un impact négatif pour le Québec sur le transfert des demandeurs dont la destination souhaitée est l’Ontario.

Ignorant ?

Il semble, a dit le premier ministre Trudeau, que monsieur Ford ne comprend pas les obligations du Canada quant au traitement des migrants. Un commentaire « irrespectueux » selon la responsable de l’Immigration en Ontario, Lisa MacLeod.

Le porte-parole de Doug Ford n’a pas mâché ses mots : « La crise des demandeurs d’asile a été créée par le fédéral qui a encouragé ces gens à entrer illégalement au pays. Le fédéral devra payer 100 % des coûts. »

Cela a le mérite d’être clair.

Au Canada comme aux États-Unis, les citoyens n’ont pas un grand appétit pour le processus normal qui encadre les demandes d’asile. C’est long, coûteux et le risque de perdre les demandeurs dans la nature est élevé. Cette semaine, le président Trump a réitéré son désir de changer les lois qui garantissent aux demandeurs d’asile qui entrent aux États-Unis de manière illégale d’être entendus par un juge. « Dehors les chiens pas de colliers. »

Sauf qu’ils sont protégés par la Constitution américaine. Du moins, pour l’instant, mais la pression monte partout.