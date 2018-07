Photo Chantal Poirier Au Groupe Meloche, une entreprise de Salaberry-de-Valleyfield où l’on fabrique des pièces pour l’industrie aéronautique, on compte de moins en moins d’employés manuels et de plus en plus d’opérateurs de machines-robots et d’informaticiens. Sur la photo, Toni Maggio, employé de production chez Groupe Meloche.