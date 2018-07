La promenade Champlain inspire un promoteur de New York

Le promoteur Two Trees Management s’est vu imposer l’aménagement d’un parc public par la Ville de New York afin de pouvoir réaliser son projet immobilier. Le design du parc a été réalisé par la firme James Corner. De son côté, Soucy Aquatik a assuré la conception des effets d’eau et de brume.

« Ils sont tombés en amour avec le projet. C’est de cette manière qu’ils nous ont découverts. En voyant les éléments de jeux d’eau et de brume sur la promenade, ils ont contacté la Commission de la capitale nationale du Québec, et de fil en aiguille on s’est retrouvé à travailler sur leur projet. On vient de faire la mise en marche, il y a quelques semaines, et on reçoit des courriels de firmes d’architecture paysagiste de New York et même à travers le monde qui nous disent que c’est magnifique », a partagé M. Drouin.