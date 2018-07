Le Marathon SSQ de Québec voit grand pour l’avenir

Chez Gestev, copropriétaire du circuit depuis deux éditions, on ne s’en cache pas : la présentation du 21e Marathon SSQ de Québec, anciennement Lévis-Québec, coûtera plus cher. « On le savait dès le départ », mentionne la vice-présidente, Chantal Lachance.

Mais surtout, il faut « investir dans le produit », dit-elle. Avec de nouvelles dates — le marathon se tiendra pour la première fois en octobre, et non en août — et un nouveau parcours, c’est en quelque sorte un nouvel événement qu’il faut lancer. Et les organisateurs ne veulent pas rater leur coup.