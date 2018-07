Il y a 35 ans, aujourd’hui (du 7 au 10 juillet 1983), se tenaient dans les allées du club de golf Royal Québec les Internationaux Labatt, compétition professionnelle majeure qui réunissait, outre certains joueurs invités, tels Arnold Palmer, Lee Trevino et Bob Charles, les champions de 19 pays et quelques professionnels canadiens, pour un total de 150 joueurs.

Je me souviens d’avoir joué le Pro-Am du 5 juillet en compagnie du Jamaïcain Seymour Rose, Pro-Am remporté par le quatuor composé de Daniel Talbot, Michel Taché, Gervais Jacques et Gaston Poulin. Lee Trevino, le boute-en-train de la PGA à l’époque, a gagné le tournoi avec un cumulatif de 271 (soit 17 sous la normale), et la bourse de 20 000 $, devant le Japonais Tommy Nakajima, et Dave Barr, 3e, le meilleur Canadien du tournoi. Assistance globale pour le tournoi de 72 trous, 15 700 personnes (8000 la dernière journée) au grand plaisir de Charles Tessier, président du club Royal Québec qui dirigeait le comité organisateur. De beaux souvenirs golfiques.

Arnold à la une

Photo courtoisie

Le roi du golf Arnold Palmer avait 54 ans lorsqu’il s’est présenté à Québec en 1983 pour participer aux Internationaux Labatt au Royal Québec. Le comité organisateur l’avait choisi pour figurer à la une du programme souvenir du Tournoi. L’histoire raconte que Palmer est arrivé à Québec aux commandes de son jet personnel, le 5 juillet, une heure à peine avant le début de la compétition Pro-Am réunissant amateurs et professionnels. Il n’a eu le temps que de pratiquer quelques coups roulés avant de se présenter au tertre de départ. Cette arrivée tardive n’a pas nui à son jeu. Il remet une carte de 66. Palmer était déjà venu à Québec pour jouer dans l’Open Labatt de 1956, à l’âge de 27 ans, tournoi remporté à l’époque par Billy Casper.

Le joyeux Mexicain

Photo courtoisie

Lee Trevino remportait les Internationaux Labatt le 19 juillet 1983 au Royal Québec. Le joyeux Mexicain (surnom de Trevino) et Daniel Talbot se retrouvaient à égalité après la première ronde avec chacun un 67. La deuxième ronde se déroule sous une pluie battante. Trevino inscrit un résultat de 64, un coup de plus que le record de 63 réalisé par George Knudson en 1968. Il prend une avance de deux coups sur Dan Halldorson. La troisième ronde est encore l’affaire de Trevino qui augmente une fois de plus son avance. Le populaire golfeur américain remporte le tournoi avec un résultat cumulatif de 271 coups.

Un précieux souvenir

Photo courtoisie

Comme plusieurs participants aux Internationaux Labatt de 1983, j’ai conservé précieusement la lithographie souvenir, tirée à 350 exemplaires, remise aux invités et joueurs du tournoi. L’œuvre était de l’artiste Raymond-Marie Roy, membre du Royal Québec, malheureusement décédé le 22 mai 2016. Elle représente le chalet principal du Royal Québec qui n’a pas beaucoup changé depuis sa construction.

