Les Phillies reviennent en septième et l’emportent

En retard 2-0 en septième manche, les Phillies de Philadelphie ont marqué trois points et l’ont emporté 3-2 face aux Pirates, samedi, à Pittsburgh.

La remontée a débuté avec un triple de Nick Williams qui a poussé Carlos Santana au marbre. Scott Kingery a enchaîné avec un simple permettant à Williams de marquer. Kingery a marqué le point gagnant quelques instants plus tard, quand Jorge Alfaro a produit un double.

La victoire est allée à la fiche de Jake Arrieta (6-6) qui a connu une journée de sept manches où il a retiré huit frappeurs sur des prises.

Pour sa part, Victor Arano a récolté son deuxième sauvetage de la saison.

Dans le camp des Pirates, l’artilleur Jameson Taillon (5-7) a récolté la défaite. Il a œuvré pendant six manches et deux tiers et a été retiré du match après avoir accordé les trois points des Phillies.

Sur le plan offensif, Starling Marte a frappé une longue balle devant ses partisans.