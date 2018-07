Pilotes de drone recherchés

« C’est une révolution. Dans cinq ans, on va se dire la même chose qu’avec notre téléphone cellulaire : comment a-t-on fait pour vivre sans ça ? », affirme le patron de l’école de pilotage de drone KoptR Image de Saint-Mathieu-de-Belœil, Philippe Bonnet.

« Je suis technicien informatique, mais dans mes temps libres je fais beaucoup de contrats corpo et autres en filmant avec des drones pour offrir un effet wow aux vidéos », partage-t-il.

« En faisant passer les drones au-dessus de notre champ de maïs et de soja, on peut cibler les endroits qui ont besoin de soin, c’est beaucoup plus précis », explique-t-elle.