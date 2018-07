The War on Drugs clôture le Festival de jazz en beauté

Le 39e Festival international de jazz de Montréal (FIJM) a peut-être souffert, dans les derniers jours, du bruit négatif entourant la pièce «SLĀV», mais rien n’y paraissait sur la Place des Festivals, samedi soir, alors que l’espace était rempli à craquer pour le spectacle de clôture offert par l’estimé groupe américain The War on Drugs.

Visiblement attendue de pied ferme – d’autant plus que la température était idéale pour un concert extérieur – la formation originaire de Philadelphie, menée par le chanteur Adam Granduciel, a dégainé son folk-rock doux, qu’on compare souvent à celui de Bruce Springsteen, sans autres artifices que des éclairages virevoltants et, derrière les six musiciens, une jolie couronne lumineuse colorée, faite de deux rangées d’ampoules triangulaires.

Parterre attentif

La troupe récipiendaire du Grammy du meilleur album rock pour son dernier-né, «A Deeper Understanding», paru en 2017, a pigé dans l’entièreté de son répertoire pour combler un parterre qui l’écoutait religieusement, et pour cause, car The War on Drugs n’abuse pas de passages en sol québécois. On ne dénombre à leur feuille de route qu’un arrêt à Osheaga en 2015 et une prestation à la Casa Del Popolo, quatre ans plus tôt.

Les invités de marque ont donc ouvert la soirée à 21 h 30 presque précisément avec un morceau tiré de leur disque «Slave Ambient» (2011), «Brothers». Après quoi ce fut «Pain», gravée sur «A Deeper Understanding»; «An Ocean in Between the Waves», extraite de l’opus «Lost In The Dream», qui a apporté à The War on Drugs la reconnaissance populaire en 2014; «Strangest Thing» et «Arms Like Boulders», souvenir de 2008 et de la galette «Wagonwheel Blues», tout premier effort de la bande.

Les membres de The War on Drugs n’ont pas ménagé les longs solos aux instruments pendant leur représentation à l’ambiance pacifique et rassembleuse au FIJM, et le public n’a pas été chiche d’applaudissements entre les morceaux pour signifier son appréciation.

The War on Drugs se produira au Festival d’été de Québec ce dimanche 8 juillet.