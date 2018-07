10 incontournables de Fantasia

Dès jeudi, gobelins, meurtriers, créatures maléfiques, mangas et autres curiosités débarquent à Montréal pour une toute nouvelle édition du festival Fantasia. Mais avec plus de 120 longs métrages au programme, il peut être difficile de s’y retrouver. Pour vous aider à faire vos choix, voici 10 films qui ont attiré notre attention cette année.

1. Summer of 84

2. Nightmare Cinema

3. Unfriended: Dark Web

4. Under the Silver Lake

Photo courtoisie

D’abord prévue pour juin dernier, la sortie du film Under the Silver Lake a récemment été reportée à décembre. Mais les cinéphiles déçus de ce report pourront tout de même satisfaire leur curiosité ce mois-ci grâce à la première nord-américaine du dernier projet de David Robert Mitchell (It Follows). Andrew Garfield, Riley Keough et Topher Grace tiennent la vedette de ce récit d’obsession, meurtre et kidnapping où s’entremêlent la comédie, le drame et le suspense.