À court de miracles à Sussex

Avec un personnel de lanceurs amoché et fatigué, les Capitales de Québec ont espéré un petit miracle qui n’est pas venu dimanche contre les Miners de Sussex, s’inclinant au compte de 9-2 au Skylands Stadium.

En l’absence de Karl Gélinas, blessé, c’est Kagen Hopkins, mis sous contrat tout juste avant la série contre les Miners, qui a obtenu le départ pour les Capitales. Le lanceur droitier a bien amorcé la rencontre, limitant les Miners à deux coups sûrs et un point lors des quatre premières manches, mais les choses se sont compliquées en cinquième lorsqu’il a alloué quatre points sur cinq coups sûrs à l’attaque des Miners.

FONTAINE EN RELÈVE

Les Capitales ont dû faire appel au joueur d’avant-champ Lachlan Fontaine en relève en septième manche, puis Nolan Becker, atteint au poignet par une flèche vendredi, a été le dernier lanceur utilisé par la troupe du gérant Patrick Scalabrini en huitième.

« En venant ici, on savait qu’on aurait à utiliser des lanceurs qu’on connaît moins. En gagnant les deux premiers matchs, on a joué le tout pour le tout avec nos lanceurs. En volant le match d’hier [samedi], je t’avoue qu’aujourd’hui, on savait que nos chances étaient plutôt minces. Disons qu’à Vegas, notre cote n’aurait pas été très haute », a mentionné Scalabrini avec honnêteté.

Qui plus est, les Miners ont envoyé leur as lanceur David Rollins sur la butte et il a été fidèle à lui-même, accordant six coups sûrs et un seul point aux Caps en huit manches de travail.

JEU D’ÉCHECS

Avec sa victoire de dimanche, Sussex reprend ainsi une priorité d’un demi-match sur les Capitales au sommet du classement de la Can-Am. Ils ont également mis fin à une vilaine séquence de neuf revers consécutifs contre la formation québécoise, disette qui remontait aux séries de l’an dernier.

Même s’il ne comptait pas sur son effectif A de lanceurs, dimanche, Scalabrini ne leur lançait évidemment pas la pierre.

Hopkins n’était que de passage avec l’équipe pour la série de trois matchs contre les Miners, et Lachlan Fontaine n’avait pas été utilisé comme lanceur depuis la saison 2016. « On avait besoin d’un lanceur pour venir aider notre enclos qui est très fatigué et il l’a fait. Puis, lors de la cinquième manche, où on a accordé quatre points, c’est beaucoup plus ce qu’on a fait derrière qui a été coûteux. On n’a pas attrapé la balle ni réalisé les jeux qu’on aurait pu faire. Ensuite, ils ont ouvert la machine. »

EN BREF

La formation de Patrick Scalabrini sera à Trois-Rivières ce soir pour disputer le premier d’une série de trois matchs contre les Aigles et ainsi conclure son périple de six rencontres sur la route.

Les joueurs cubains Lazaro Blanco et Yordan Manduley seront disponibles lundi soir et mardi, mais partiront mercredi pour les Jeux d’Amérique centrale et des Caraïbes qui auront lieu du 19 juillet au 3 août, en Colombie. Le voltigeur Edgar Lebron rejoindra également les Capitales sans toutefois être activé immédiatement.

Signé afin de venir en renfort pour le week-end, Gerald Bautista a été libéré, comme prévu, dimanche.