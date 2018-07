Belle et Bum promet un gros party

Qu’est-ce que l’Acadie et le Québec ont en commun ? « Le sens du party », répondent unanimement certains des artistes qui participeront ce soir au spectacle concept de Belle et Bum, au parc de la Francophonie. Ça promet de brasser fort.

Photo courtoisie

Avec Normand Brathwaite et Mélissa Lavergne, les artistes Zachary Richard, Guylaine Tanguay, Émile Bilodeau, Fred Fortin, Radio Radio et Jean-François Breau, entre autres, souligneront l’amour et le respect mutuel que se portent les deux cultures.

Photo courtoisie

« Quand on a fait les répétitions, c’est ce qu’on disait, les artistes, entre nous : ce qui nous unit, c’est vraiment le sens du party, a confié Guylaine Tanguay. On a tous l’impression de venir de la même famille. Et notre musique est proche des gens. »

Photo courtoisie

Belle et Bum a l’habitude des numéros collectifs et des contre-emplois artistiques. Guylaine Tanguay fera un numéro avec Jean-François Breau et Zachary Richard, mais elle sortira aussi de sa zone de confort en interprétant une chanson de Lisa LeBlanc.

Photo Pierre-Paul Poulin

Le spectacle mettra aussi en valeur des chansons du groupe acadien 1755, « les Beatles du Nouveau-Brunswick », selon Guylaine Tanguay, qui ont été très populaires là-bas dans les années 1980. On pourra aussi entendre les succès respectifs de chacun des artistes.

Photo courtoisie

Sens de la fête

Les Québécois et les Acadiens ne se réunissent pas seulement grâce à leur sens de la fête, mais aussi à cause de la langue, selon Normand Brathwaite.

« Le Québec a une façon de parler français, mais l’Acadie aussi a sa propre façon. Mais quand on écoute les chansons, on dit à peu près la même chose. Ce sont deux peuples qui ont une musique particulière. Les deux sont très près, mais on reconnaît l’Acadie quand c’est Zachary Richard, Lisa LeBlanc ou Daniel Lanois qui chante », a-t-il expliqué.

L’an dernier, le Festival d’été avait fait appel à l’équipe de Belle et Bum pour monter un spectacle qui soulignait le 50e anniversaire du festival. La soirée a été un franc succès, autant du côté de la foule que de la qualité du spectacle.

« On ne s’attendait pas à ça, pas à autant de monde. C’était plein [...] Ç’a été un gros challenge pour nous musicalement et artistiquement », souligne Normand Brathwaite.

Diffusion en mars

Effectivement, les défis techniques sont grands, puisque le spectacle est capté pour être diffusé à Télé-Québec en mars prochain.

« C’est tout un bateau à installer pour arriver à faire ça. Mais la dernière fois, on est resté sur un high pendant un mois, tellement c’était fou », a expliqué la directrice artistique Fanny St-Amant.

La troupe se produit à l’occasion un peu partout au Québec. Normand Brathwaite affirme qu’il y a de plus en plus de demandes pour les spectacles de Belle et Bum multi-artistes. « On a les meilleurs musiciens au monde. Ils jouent ensemble depuis 15 ans. Ce sont eux que les gens veulent voir », explique-t-il.