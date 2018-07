Des emplois bouleversés: il trouve du travail aux robots

Les différentes révolutions technologiques et industrielles sont venues avec leur lot de craintes pour l’avenir. Pourtant, dans la majorité des cas, ces nouvelles technologies ont permis de faire évoluer l’humanité, selon Keith Blanchet, chef de la division innovation chez Kinova.

« Est-ce que des emplois vont être remplacés par la robotique et l’intelligence artificielle ? Absolument, oui. Mais beaucoup vont être créés. Si on regarde des pays comme le Japon ou l’Allemagne où le nombre de robots per capita est extrêmement élevé, il n’y a pas beaucoup de chômage », explique M. Blanchet.