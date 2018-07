Devrais-je céder à la demande de ma fille ?

Ma fille de 14 ans n’aime pas son nez. Elle insiste pour qu’on lui paye une rhinoplastie. Malgré ses arguments, son père est contre, et moi je balance entre le oui et le non. Quel est votre avis là-dessus ?

Mère ambivalente

L’Organisation mondiale de la santé recommande (à moins qu’une raison médicale l’exige) d’éviter toute chirurgie plastique pendant la période de l’adolescence qu’elle situe entre 10 et 19 ans. Comme ici la majorité est atteinte à 18 ans, pourquoi ne pas faire patienter votre fille jusque là afin de mieux évaluer l’intensité de ses motivations ?