FEQ: Des fans gonflés à bloc attendent Shawn Mendes

L’ambiance est déjà très festive à l’entrée des Plaines, quelques heures avant le premier spectacle à Québec de Shawn Mendes. De jeunes et nombreuses adolescentes, qui ont les cordes vocales bien échauffées, font le pied de grue depuis très tôt ce matin, pour être certaines de voir leur idole de plus près ce soir.

La moyenne d’âge est très basse dans la foule qui fait déjà la file. «Je pense qu’on est les plus vieilles», a lancé une jeune femme à la blague, accompagnée par ses amies âgées entre 20 et 23 ans.

Sandra Godin

Pourquoi sont-elles fans ? «Il est parfait. Shawn, on t'attend», ont-elles lancé dans un éclat de rire, alors qu'elles faisaient des vidéos sur Instagram dans l'espoir que le chanteur de 19 ans les voit.

Parents et grand-parents

Comme on a pu le constater, de nombreux parents se sont sacrifiés pour aller faire la file avec leurs enfants. Et pas seulement des parents, des grands-parents également !

Sandra Godin

C’est le cas de Diane et Pierre, qui accompagnent leurs trois petites-filles. C’est de bon cœur qu’ils ont accepté la demande de la plus vieille, Annabelle, 14 ans, qui voulait absolument avoir la meilleur place possible. La famille patientait avec un jeu de Skip-Bo.

Plusieurs fans interrogés attendent impatiemment ce premier concert de Shawn Mendes dans la capitale. Au premier rang dans la foule, Jessica-Andréa est arrivée de Chicoutimi ce midi avec une pancarte adressée à Mendes, où elle écrit l’attendre depuis trois ans.

«Je pense qu’on va vivre beaucoup d’émotions ce soir», a-t-elle dit.

De la musique et un karaoké mettent de l’ambiance dans la file d’attente avec les plus grands hits de Camila Cabello et Shawn Mendes. Ça chantait haut et fort les paroles de Havana, de Camila Cabello lors du passage du Journal. Ça promet pour ce soir.