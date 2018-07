[PHOTOS] FEQ: The War on Drugs fait planer le public du parc de la Francophonie

Fort d’un disque qui a remporté le meilleur album de l’année, lors de la dernière cérémonie des Grammy, la formation The War on Drugs n’a pas fait mentir sa réputation, dimanche, livrant une incroyable prestation au parc de la Francophonie.

Sous de superbes éclairages, le groupe qui a vu le jour à Philadelphie a donné un grand spectacle de musique. Des envolées musicales, de solides «grooves», des moments de transes, des relances et des progressions vertigineuses où l’on se sentait transporté par toutes ces notes de musique. Ça tripait fort au «Pigeonnier».

Les six musiciens ont lancé leur prestation en force, malgré quelques petits problèmes sonores, avec la superbe Brothers, suivi de Pain et l’incandescente An Ocean Between the Waves, qui a fait décoller le public qui a rempli la Scène Loto-Québec.

Après 40 minutes de gros son, peut-être un peu trop fort parfois, le chanteur et guitariste Adam Granduciel entame une Eyes to the Wind, tout en douceur, pour ensuite, après quelques effluves d’harmonica et de saxophone, monter à nouveau bien haut dans la stratosphère.

The War of Drugs s’est ensuite un peu perdu dans un trop long «jam» durant Best Night de l’album Slave Ambient, avant de retrouver ses marques avec la planante Under the Pressure.

La grande force de The War on Drugs est cette capacité de créer de grandes chansons, enlevantes, où l’on retrouve quelques soupçons de psychédélisme. Le tout livré par des musiciens exceptionnels. Du bonbon pour les oreilles. Une soirée «full» musique.

Il s’agissait d’une première visite à Québec pour la formation dirigée par Adam Granduciel et souhaitons qu’il y en aura d’autres.

Casual Rites

En ouverture de soirée, Casual Rites, de Québec, s’est avérée une belle découverte avec un rock très guitare et quelques moments planants. Le tout livré avec beaucoup de conviction. La formation a quitté les planches sous les applaudissements nourris et mérités.

M. Ward s’est ensuite pointé sur les planches avec une performance un peu brouillonne et qui a mis un peu de temps à décoller.

«Je suis très heureux d’être de retour au meilleur festival d’été», a-t-il lancé, remerciant, ensuite, à plusieurs occasions, en français, le public d’être présent.

Il s’agissait d’un retour à Québec pour le chanteur-guitariste de Portland, qui s’était produit à l’Impérial Bell en 2011.

Sa prestation a véritablement démarré en fin de parcours avec les titres Rollercoaster et l’instrumental et enlevant Return to Neptune’s Net, avec ses sonorités «surf».