Festival de jazz : De Rimouski à Jethro Tull

Avant le bilan de cette 39e édition, avec une réflexion obligatoire sur l’affaire SLAV, notre samedi s’est conclu avec la pianiste Emie R Roussel et le flûtiste –chanteur Ian Anderson qui soufflait les 50 bougies de la formation Jethro Tull.



Emie : toujours aussi inspirée

Nous sommes depuis ses débuts, la pianiste rimouskoise Emie R Roussel. Au fl des ans, elle a développé une approche du jazz toute personnelle, sans jamais oublier son coin de pays. Hier soir, avec ses inséparables complices : le batteur Dominic Cloutier et le contrebassiste Nicolas Bédard, elle présentait Intersections, son « petit dernier ». De Tadoussac à Oakland résume , bien le parcours de cette jeune interprète qui fusionne les idées et multiplie les rencontres, comme ce fut le cas. Avec des invités comme le trompettiste Lex French , le contrebassiste Norma Lachapelle et la Guadeloupéenne Malika Tirolien, l’univers jazz fut bien servi, et comme toujours avec intelligence.



La nostalgie se porte bien

Dans une salle Wilfrid-Pelletier remplie au maximum, le flutiste et cofondateur de la formation Jethro Tull : Ina Anderson soufflait les 50 bougies de sa formation. Si les membres originaux se sont retirés, la mémoire est vivante. Avec des apparitions vidéos de ses compagnons de route : Mick Abrahams et John Evans, la soirée « décolla » sur les chapeaux de roues. Très en forme, Ian Anderson livra Cross Eyed Mary, A New Day, Yersterday et son grand succès : Aqualung. Ce fut tout à fait dans le ton et merci, pour ce morceau d’histoire musicale.