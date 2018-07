[PHOTOS] Festival d'été de Québec: Shawn Mendes fait craquer la foule sur les Plaines

Shawn Mendes n’avait qu’à boire une gorgée d’eau, dimanche, pour que la très jeune, et très nombreuse foule devant lui s’affole. Le doublé incendiaire qu’il a formé avec Camila Cabello sur les Plaines lors de la soirée pop a fait craquer la foule.

Les Plaines étaient dimanche soir le lieu de rendez-vous de nombreux adolescents, mais surtout d’adolescentes, qui ont fait déferler un flot continue de cris ahurissants. Normal que des artistes aussi jeunes attirent une foule de cette génération, et honnêtement, il était difficile de résister à leur frénésie.

Sous le coup de 21h30, le jeune frisé au sourire juvénile, chemisier ouvert, cheveux en bataille et guitare en main, a fait délirer la foule dès ses premiers pas. There’s Nothing Holding Me Back lançait un court concert de moins de 70 minutes.

Un salut de la main, un pic de guitare lancé dans la foule, le moindre geste du tombeur faisait augmenter le niveau de décibels.

Mendes, sous trois écrans géants inclinés vers lui, a ensuite aligné avec ses quatre musiciens les fruits de sa jeune carrière, comme Nervous et Lost In Japan, qui étaient de judicieux choix tirés de son dernier album, ainsi que Stitches et Bad Reputation, au piano.

Question de soulever l’excitation plus qu’elle ne l’était déjà, l’artiste a pris un long bain de foule qui lui a laissé le souffle court.

Le chanteur avait des allures de rockeur avec sa guitare électrique pendant In My Blood, qui a été ni plus ni moins qu’électrisante. Un moment de communion avec la foule d’une grande intensité, tout comme durant Treat You Better, qui concluait sa prestation.

Shawn Mendes a été peu bavard, ne serait-ce qu’un «merci beaucoup» en français, mais ses larges sourires compensaient pour son silence.

À 19 ans, Mendes a tout à prouver et c’est ce qu’il a fait hier soir, en nous exposant à ses habilités de guitariste et de pianiste, tout en habitant la grande scène avec aisance. Sa pop manque peut-être encore de tonus, mais sa dévotion évidente pour son métier nous assure qu’il marquera sa génération.

Camila, la grande classe

Camila Cabello a démontré dimanche pourquoi elle était devenue une star internationale en l’espace de quelques mois. Quel aplomb ! Particulièrement en contrôle, naturelle et rayonnante, la jeune chanteuse a donné un concert généreux et léché devant une foule en liesse.

La star latine est apparue sur scène dans un chemisier doré scintillant, entamant son hit Never Be The Same, avant d’enchaîner She Loves Control.

Les six danseurs qui l’accompagnaient, dont la québécoise Aglaë Kounkou, ont effectué des chorégraphies autant de hip-hop que de sals et de flamenco, ainsi qu’un magnifique numéro de danse contemporaine durant Scar Tissue.

Camila Cabello a ajouté une reprise au programme, Can’t Help Falling In Love With You, d’Elvis, avant la mélancolique «Consequences», qui mettait toute la puissance de sa voix en valeur.

Idole exemplaire

À 21 ans, chanteuse a déjà pris conscience de l’importance de sa tribune. Ses longues interventions étaient des messages positifs, porteurs d’espoir, lancés aux adolescents devant elle. «Choisissez l’amour plutôt que la tristesse», disait-elle, ou «promettez moi que si vous n’allez pas bien, vous allez vous traitez comme si vous étiez votre meilleur ami».

Les images de gens qui manifestaient pour l’accueil d’immigrés et de réfugiés, durant la puissante Something Gotta Give, renforçait sa position d’artiste engagée.

Le dernier droit de sa prestation était explosif, avec Into It et Sangria Wine. Après quoi la version longue de Havana était si intense que son chemisier s’est déboutonné. Le public a acclamé sa prestation à tout rompre.