Le ketchup au banc d’essai

Parmi tous les condiments offerts sur le marché, le ketchup est certainement l’un des favoris. Certains aiment l’ajouter généreusement à plusieurs de leurs plats, tandis que d’autres préfèrent l’utiliser à l’occasion et avec parcimonie. Quoi qu’il en soit, plusieurs ketchups sont offerts en supermarchés et certaines options plaisent davantage à la nutritionniste. Cap sur les choix offerts en supermarchés.

Les origines du ketchup

Le ketchup tire ses origines d’une sauce du même nom, dérivée de poisson fermenté et initialement utilisée en Chine. À la suite de leurs voyages, ce sont les Britanniques qui ont tenté de reproduire cette sauce avec des ingrédients très différents de ceux utilisés aujourd’hui pour composer le ketchup. C’est avec des champignons, des noix, des huîtres ou des anchois qu’ils ont voulu cuisiner une sauce aussi savoureuse que l’originale asiatique. Cette dernière était plutôt foncée et fine en comparaison avec le ketchup que l’on connaît, puisqu’elle n’était pas composée de tomates. Plusieurs années plus tard, un horticulteur développa une recette avec de la pulpe de tomate, des épices et du brandy. Le vinaigre et le sucre se sont ajoutés par la suite à des fins de conservation.

Notre analyse

Dix-huit différents produits ont été analysés pour ce banc d’essai.

Chaque portion de 15 ml (1 c. à soupe) fournit :

Entre 5 et 25 calories

Entre 1 et 5 g de sucres

Entre 45 et 270 mg de sodium

Les meilleurs choix

Le ketchup à faible teneur en sodium Le Choix du Président, Menu Bleu se positionne parmi les meilleurs choix. Il affiche la teneur en sodium la plus basse des produits à l’étude, soit 45 mg par portion. On apprécie également sa liste d’ingrédients qui tend vers plus de naturalité. Il est toutefois plus calorique (25 calories) et plus sucré (5 g) que les deux options suivantes.

Une seconde option intéressante est le ketchup aux tomates avec faible teneur en sodium Heinz. Également l’un des produits les moins salés, soit 60 mg de sodium par portion, il affiche une liste d’ingrédients assez épurée. En revanche, il est un peu plus calorique et sucré que le ketchup Habitant avec 20 calories et 4 g de sucres.

Le ketchup recette maison aux tomates rouges Habitant, se retrouve aussi dans le palmarès des produits à l’étude. Le ketchup est l’un des moins salés, avec seulement 65 mg de sodium par portion. De plus, il contient 15 calories et 3 g de sucres, ce qui est fort raisonnable. Petit bémol toutefois quant à la liste d’ingrédients du ketchup, que l’on aurait souhaité plus épurée.

Les moins bons choix

Le ketchup aux tomates French’s déçoit. Il contient 20 calories, 4 g de sucres et 170 mg de sodium. Il s’agit donc du troisième produit analysé le plus salé. Dommage, puisqu’on apprécie sa liste d’ingrédients plutôt épurée.

Le ketchup Buffalo French’s se retrouve malheureusement parmi les moins bonnes options. C’est sa teneur en sodium, soit 270 mg par portion, qui lui vaut cette place, puisqu’il s’agit de la plus élevée parmi les options analysées. Sa liste d’ingrédients est également l’une des plus élaborées et longues, ce qui fait également perdre des points au produit. Ses 20 calories et ses 4 g de sucres par portion se rapprochent néanmoins de ce qu’affichent les autres produits.

La sauce de type ketchup sans sucre ajouté Heinz se classe aussi parmi les options les moins intéressantes. Elle affiche l’une des teneurs en sodium les plus élevées de notre banc d’essai, soit 200 mg de sodium par portion. Tenté par le produit en ce qui a trait à son contenu en calories (10 calories) et en sucres (1 g) ? Sachez que c’est la présence de sucralose, un édulcorant, qui permet de limiter calories et sucres au tableau de la valeur nutritive. On aime moins !

Et le ketchup aux fruits ?

Le ketchup aux fruits est apprécié de plusieurs. La plupart du temps, il contient des fruits tels que la poire, la pêche ou la pomme. On apprécie son goût plus sucré pour accompagner différentes recettes. Qu’en est-il de la valeur nutritive ? À titre d’exemple, le ketchup aux fruits de la compagnie Habitant contient 15 calories, 25 mg de sodium et 3 g de sucres par portion. Pas mal du tout ! Toutefois, sa liste d’ingrédients est beaucoup plus longue que celle des ketchups ordinaires et rassemble quelques additifs. Une version préparée maison est une meilleure idée afin de contrôler les ingrédients.

- Merci à Laurence Viau, stagiaire en nutrition, pour sa précieuse collaboration.