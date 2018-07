Montréal: Lachine teste des vélos électriques pour ses employés

Des employés de l’arrondissement de Lachine à Montréal pourront tester dans les prochaines semaines un vélo à assistance électrique pour se rendre au travail.

C’est le premier arrondissement de la Ville de Montréal à collaborer dans le cadre d’un projet-pilote avec Vélo-Transit, une filiale du Groupe Alliance qui vend des vélos électriques et offre des services reliés.

«On voulait faire quelque chose de bon pour l’environnement», a souligné la mairesse de Lachine Maja Vodanovic, précisant que tout son cabinet se déplace à vélo.

Elle espère que cela permettra d’encourager l’utilisation des transports actifs, de réduire la circulation automobile et de diminuer les frais de transport entre la maison et le travail.

Deux vélos seront prêtés à l’arrondissement et entre huit et 12 employés devraient profiter de ce service pendant une semaine. Les travailleurs pourront d’ailleurs se rendre au boulot plus rapidement qu’avec un vélo traditionnel.

Selon Mme Vodanovic, l’arrondissement devrait acquérir un vélo électrique à la suite de l’expérience. Il pourra être utilisé pour faire des inspections sur les berges du fleuve, notamment au parc René-Lévesque.