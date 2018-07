Nick Kingham lance et frappe

Menés par le lanceur Nick Kingham, les Pirates ont brisé l’égalité avec une poussée de trois points en fin de quatrième manche pour renverser les Phillies de Philadelphie au compte de 4-1, dimanche, à Pittsburgh.

Kingham (3-4) a aidé sa cause en attaque en cognant un double envoyant Austin Meadows et Jordy Mercer au marbre. Il a également marqué sur le coup de deux buts de Josh Bell. Au monticule, l’artilleur a concédé un point, quatre frappes en lieu sûr et un but sur balles en six manches.

Pour sa part, Felipe Vazquez a effectué son 18e sauvetage de la campagne.

Chez les perdants, qui affichent un dossier de 49-38 cette année, Nick Williams a claqué un circuit en solo. La recrue Drew Anderson (0-1) a réalisé son premier départ dans le baseball majeur, allouant quatre points, huit coups sûrs et une passe gratuite en cinq tours au bâton.