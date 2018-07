Roberto Osuna pourra commencer sa remise en forme le 14 juillet

Roberto Osuna, qui a été suspendu 75 matchs pour avoir violé la politique du baseball majeur en matière de violence domestique, pourra entamer sa remise en forme avec une équipe des ligues mineures à partir de 14 juillet.

La nouvelle a été rapportée par le réseau Sportsnet.

Selon la convention collective, un joueur suspendu pour 51 matchs et plus peut être affecté à une équipe des ligues mineures pendant 15 jours durant sa suspension. Osuna, qui peut revenir au jeu le 4 août, a eu droit à 22 jours grâce à une entente négociée entre le bureau du commissaire et l’Association des joueurs. Il ne sera pas payé pendant sa remise en forme.

L’artilleur spécialiste des fins de match a été arrêté et accusé d’avoir agressé une femme le 8 mai. Il était en «congé administratif» depuis. Sa suspension est d’ailleurs rétroactive à cette date.

Les Jays ont indiqué qu’ils allaient recommencer à utiliser Osuna dans son rôle habituel quand ce dernier aura fini de purger sa suspension.

L’athlète de 23 ans doit comparaître en cour lundi.

Avant d’être puni, le releveur avait enregistré neuf sauvetages et affichait une moyenne de points mérités de 2,93 cette saison.