Un fan croise le batteur des Foo Fighters à l’aéroport et l’aide à s’acheter un Gatorade bleu

Taylor Hawkins, le batteur des Foo Fighters, n’est pas arrivé à l’Auberge Saint-Antoine comme le reste du groupe, dimanche après-midi. Il a finalement été aperçu à l’aéroport de Québec, sur l’heure du souper, et un fan a pu l’aider à s’acheter un Gatorade bleu.

Selon les informations reçues par le Sac de chips, Hawkins ne comprenait pas trop comment fonctionnait la machine.

«What the f*ck is this machine. I just want a Gatorade», aurait-il dit.

Ledit fan a finalement pu immortaliser le moment avec un egoportrait.

La machine distributrice est par la suite tombée hors service. Elle le serait toujours, d’ailleurs.