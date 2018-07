Un nombre de plaintes sans précédent au MTQ

Les automobilistes en voient de toutes les couleurs sur les routes relevant du ministère des Transports du Québec (MTQ): augmentation du nombre de chantiers routiers, mauvaises conditions de la chaussée, cafouillages comme celui de l'autoroute 13, etc. Et ils sont de plus en plus nombreux à exprimer leur insatisfaction.

Selon ce qu’a appris TVA Nouvelles, le nombre de plaintes formulées au MTQ a atteint des records en 2017-2018.

Si le ministère avait reçu 2050 plaintes en 2014-2015 à Montréal, la barre des 3800 plaintes a été franchie durant la période 2017-2018.

Pour l’ensemble du Québec, le nombre de plaintes a augmenté de 42 %, passant de 8141 pour 2014-2015 à 11 969 pour 2017-2018.

«Les plaintes que l'on reçoit peuvent être liées à la condition des routes, la chaussée. On en a également un certain nombre sur les opérations de viabilité hivernale», a expliqué Guillaume Paradis, porte-parole du MTQ.

L'exaspération est donc bel et bien réelle chez les usagers de la route aux quatre coins de la province, et ce, même si Québec, uniquement pour les routes de l'île de Montréal, a annoncé des investissements de 3 milliards $ au moins au cours des quatre dernières années.