Une Québécoise aux côtés de Camila Cabello

Après avoir foulé la scène des Plaines il y a deux ans avec Selena Gomez, la danseuse montréalaise Aglaë Kounkou est fébrile à l’idée de se produire de nouveau au Festival d’été, ce soir, cette fois-ci avec la nouvelle star latine de l’heure, Camila Cabello. « Chaque fois que je suis engagée pour une tournée, j’espère qu’il y aura des dates au Québec », dit-elle.

Aglaë Kounkou, qui habite maintenant Los Angeles depuis quatre ans, est une des danseuses québécoises à connaître une belle carrière hors de nos frontières. Elle a fait une tournée mondiale avec Selena Gomez, en 2016, puis est ensuite partie en tournée avec Drake. Elle a déjà aussi travaillé avec Katy Perry, Ricky Martin, Carly Rae Jepsen.

L’an dernier, elle a passé cinq mois au Japon, à parcourir le pays aux côtés d’un groupe qu’elle décrit comme les « Backstreet Boys japonais ». « On faisait juste des stades, avec au moins 60 000 personnes. Je n’avais jamais fait ça. C’est un autre monde », raconte-t-elle.

Une tournée exigeante

La réputation d’Aglaë Kounkou lui a valu un appel en janvier dernier : on lui proposait la tournée Never Be The Same avec Camila Cabello, une star latine qui a connu une ascension fulgurante grâce à la chanson Havana, un hit qui a fait d’elle une vedette planétaire en quelques mois.

En pleine tournée, l’équipe a eu une belle nouvelle. « On a eu la grande surprise, en étant en tournée avec Camila, qu’on allait maintenant aussi ouvrir pour Taylor Swift », raconte la Montréalaise, à l’autre bout du fil.

Elle revient donc d’une tournée européenne exigeante, qui s’est terminée il y a deux semaines. Camila Cabello faisait son propre concert, en plus des dates avec Taylor Swift.

« C’était incroyable, soutient Aglaë Kounkou. Je n’ai pas souvent la chance de faire l’Europe avec les artistes avec qui je travaille. Une journée, on peut être à Madrid pour faire Never Be The Same, et le lendemain, on est à Dublin, en Irlande, pour Taylor Swift. Et ce n’est pas le même set pour les deux. »

Elle rapporte que les fans européens sont fous de Camila. « Surtout en Espagne, elle parle la même langue qu’eux. J’étais bouche bée. Ils connaissaient toutes les paroles. »

Des éloges

Bien qu’elle doit rester très discrète au sujet de toutes les vedettes avec qui elle travaille, Aglaë Kounkou confie néanmoins que Camila Cabello est une de ses artistes préférées. « Elle est professionnelle, gentille, elle travaille très fort. C’est vraiment une bonne personne. »

Aglaë Kounkou n’a aussi que des éloges pour le spectacle qu’elle présente avec la star, des musiciens et cinq autres danseurs.

Le répertoire de la star cubaine permet à la danseuse, qui se spécialise dans le hip-hop, de présenter aussi des chorégraphies de danse contemporaine et de salsa. « On touche à beaucoup de styles. Et on a tellement de bons commentaires au sujet du spectacle. »

« J’ai hâte que les gens au Québec le voient. J’ai grandi à Montréal, ça me rend vraiment fière d’être là ce soir. Et devant le public québécois, ce sont toujours nos meilleurs shows. Je sais que le public va bien accueillir Camila », a-t-elle dit, confiant aussi qu’elle aimerait beaucoup avoir des contrats chez elle.

