[VIDÉOS] Voici à quoi ressemblait la vue que Shawn Mendes avait pendant son spectacle sur les Plaines

Les plaines d’Abraham, lorsqu’elles sont bondées de festivaliers, peuvent être un spectacle plutôt impressionnant pour les artistes qui s’y produisent.

Dimanche, pendant le spectacle, la formation britannique Oh Wonder, qui assumait la première partie de Shawn Mendes et de Camila Cabello, a publié une vidéo éblouissante sur Instagram, vue de la scène, pendant la prestation du chanteur!

Andew Gertler, le manager de la vedette torontoise, a aussi partagé plusieurs stories pendant le concert!

Camila Cabello a elle aussi partagé quelques vidéos de sa performance sur Instagram! Les voici: