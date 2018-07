ZZ Top conquiert les Plaines

Plus de 75 000 personnes ont envahi les plaines d’Abraham, le 10 juillet 2005, pour assister au spectacle du coloré groupe américain ZZ Top.

À l’époque, il s’agissait d’un record pour un concert présenté dans le cadre du Festival d’été de Québec (FEQ).

Une étape pour le FEQ

L’évènement marque aussi une étape pour le FEQ qui, dans les années suivantes, va présenter de plus en plus de ces spectacles de grandes vedettes populaires qui attirent les foules. Et peut-être s’agissait-il aussi d’un ballon d’essai pour les fêtes du 400e, qui allaient suivre trois ans plus tard.

Les deux barbus aux avant-postes, le guitariste Billy Gibbons et le bassiste Dusty Hill, ont livré toute une performance à l’occasion de leur première prestation à vie à Québec.

Le King

Le trio, qui a interprété deux pièces d’Elvis Presley, Jailhouse Rock et Viva Las Vegas, a créé un raz de marée en interprétant son grand succès La Grange, pour terminer en crescendo sa soirée sur les Plaines au grand plaisir des festivaliers.

Photo d'archives

ZZ Top est associé aux véhicules Hot Rod depuis que leur coupé Ford 1933 modifié a fait la couverture de leur plus célèbre album, Eliminator, en 1983. Avant la prestation des Texans, une trentaine de Hot Rod ont été exposés et ont défilé dans les rues de la haute-ville. Pour ceux qui voudraient revivre ces émotions, ZZ Top sera au Centre Vidéotron le 16 août.

– Texte et recherche : Martin Lavoie et Stéphane Villeneuve