Après la tenue du tournoi Alexandre de Tunis, les 3 et 4 juillet derniers au Royal Ottawa, c’est au tour du club Royal Québec de Boischatel d’accueillir, aujourd’hui et demain, la 2e étape de la triple couronne du golf amateur au Québec, soit le Tournoi Duc de Kent, compétition de 36 trous que vous pouvez suivre gratuitement sur le parcours Royal.

Félicitations à Sylvain Nadeau, qui a réalisé un trou d’un coup au trou no 14 du Club de golf Albatros, avec un bois 4. Par ailleurs, Murielle Huot (-6) a remporté l’omnium Jean Le Meilleur (Jean Therrien, ex-propriétaire de Crêperie Le Petit Château), tenu le 22 juin dernier au club de golf Le St-Ferréol du Mont Ste-Anne, selon la formule 39 (Chicago). Mario Côté et Paul Lessard ont suivi à -4.

Du soutien financier

Photo courtoisie

La Caisse Desjardins de Limoilou a dévoilé, lors d’une activité de remise tenue le 20 juin à l’École de cirque de Québec, les 17 projets ayant obtenu un soutien financier dans le contexte du dernier appel au Fonds d’aide au développement du milieu. Les organismes présents sont repartis avec 117 105 $ en contributions et ont pu présenter au public leur projet respectif. Sur la photo, première rangée dans l’ordre habituel, le président du comité du Fonds d’aide, Marcel Giroux ; le président du CA de la Caisse, Samuel Proulx Lemire ; le directeur général, Robert Desrosiers, en compagnie des représentants des organismes soutenus, de membres dirigeants et d’employés de la Caisse.

Au profit du Centre étape

Photo courtoisie

Le Pharmaprix Patrick Ouellet de Beauport a tenu, le 23 juin dernier, son 6e marché aux puces au profit du Fonds d’aide du Centre étape. À cet événement s’ajoutera la campagne de financement Arbre de vie, qui se tiendra cet automne au Pharmaprix. Les sommes amassées, grâce à ces deux activités, permettront au Centre étape d’aider ses clientes plus démunies et de verser 2 bourses de persévérance scolaire au printemps 2019. De gauche à droite : Patrick Ouellet, propriétaire du Pharmaprix Patrick Ouellet de Beauport et sa fille ; Lisette Lepage, présidente du CA du Centre étape ; Diane Joncas, DG du Centre étape ; Anh Danh Vo, gérant du Pharmaprix Patrick Ouellet de Beauport et Serge Chapelle, bénévole.

Deux Beaucerons s’illustrent à Calgary

Photo courtoisie

Bernard Vachon et Jean-Sébastien Rhéaume, de St-Georges-de-Beauce, se sont démarqués lors des récents championnats mondiaux de dynamophilie, du 6 au 17 juin à Calgary. Bernard Vachon a remporté trois médailles d’or en plus d’établir deux records mondiaux dans la catégorie Maîtres -74 kg. Il a soulevé une charge record de 206,5 kg à la flexion des jambes (squat), de 85 kg au développé couché (bench) et de 235 kg au soulevé de terre (deadlift), une autre marque mondiale. La charge totale de 526,5 kg lui a également valu une médaille d’or. Jean-Sébastien Rhéaume a été le plus fort à la flexion des jambes dans la catégorie Master 1 (-66 kg) en soulevant 205 kg (le seul de sa catégorie à avoir soulevé plus de 200 kg à cette épreuve). Ses levers de 130 kg (4e) au développé couché et de 235 kg (4e) lui ont permis de terminer au troisième rang au total des charges. Jean-Sébastien a pu participer à la compétition malgré un claquage deux semaines avant le championnat. Sur la photo, Bernard Vachon (à droite), en compagnie de son entraîneur Dave Roy.

Anniversaires

Photo courtoisie

Taïna Lavoie (photo), animatrice-chroniqueuse à TVA et MA-tv... Alban D’Amours, président du Mouvement Desjardins (2000-08), 78 ans... André Lambert (le Fils de pub), publicité et communications... Pierre Vézina (Le Vez) commentateur sportif, 59 ans... Jean-François Baril, animateur télé, 42 ans... Marie-France Bazzo, ex-animatrice de Bazzo.tv à Télé-Québec, 57 ans... Tom Hanks, acteur américain, 62 ans... O.J. Simpson, joueur de football de la NFL (1969-79), 71 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 9 juillet 2017. Alain Gagnon (photo), 74 ans, écrivain québécois né au Lac-Saint-Jean... 2016. Geneviève Castrée, 34 ans, bédéiste et artiste multidisciplinaire québécoise... 2015. Christian Audigier, 57 ans, créateur de mode et homme d’affaires français (Ed Hardy)... 2014. Eileen Ford, 92 ans, créatrice de l’agence Ford Model Management... 2013. Gaétan Soucy, 54 ans, écrivain québécois... 2012. Jean Robillard, 58 ans, président, chef de la direction de Raymond Chabot Grant Thornton... 2010. Denis Giguère, maire de Loretteville pendant 18 ans... 2004. Jean Lefebvre, 84 ans, acteur français... 1994. Bill Mosienko, 73 ans, joueur de hockey (LNH 1941 à 1955)... 1991. Philippe Laheurte, 34 ans, ex-champion canadien de demi-fond.