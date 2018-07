HUDON, Jean



À Toronto, le 26 juin 2018, à l'âge de 56 ans, est décédé monsieur Jean Hudon, conjoint de madame Diane Gobeil, fils de feu monsieur Raymond Hudon et de feu madame Marcelle Perron. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Jean-Chrysostome. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil les enfants de sa conjointe: David Gobeil-Lévesque et Jérémy Gobeil-Lévesque; ses soeurs: Nicole, Martine et leurs enfants; son frère de coeur Marc Fortin (Sylvie Giroux et leurs enfants); son cousin Sylvain Leblanc (Marie-Claude et leurs enfants); plusieurs cousins, cousines, oncles et tantes; sa belle-mère madame Marie-Anna Beaulieu (feu Israël Gobeil); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Gobeil: Daniel (Nicole), Michel (Linda), Sylvie (Michel), Lise (Gaston), Mario et leurs enfants; ainsi que ses précieux ami(e)s. Compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC (http://www.coeuretavc.ca/) ou à Diabète Québec (https://www.diabete.qc.ca/fr/diabete-quebec/dons). La famille vous accueillera auà compter de 11h.