Les agents correctionnels craignent l’adoption d’une loi sur l’encadrement de l’isolement préventif, estimant qu’elle pourrait nuire à l’ordre entre les murs des prisons, en plus de possiblement pousser des détenus à s’en prendre à eux.

Déposé à la Chambre des communes au cours des derniers mois, le projet de loi C-56 imposerait un nombre maximum annuel de 21 journées passées en détention préventive, communément appelée « le trou » en jargon carcéral. Ce nombre passerait ensuite à 15, un an et demi après l’entrée en vigueur de la loi.

Les agents correctionnels déplorent le fait qu’ils seront ainsi privés d’un « outil de travail nécessaire ». Ils craignent également que leur sécurité soit compromise si le projet de loi est adopté, soulignant que le nombre moyen de jours passés en isolement préventif dans les pénitenciers canadiens est actuellement de 24,5. Selon des données obtenues par Le Journal en vertu de la loi sur l’accès à l’information, certaines prisons fédérales affichent encore de plus hautes moyennes.

Des craintes

« Parfois, si, par exemple, ils sont menacés par un autre détenu, ils s’arrangent pour aller au trou en faisant des méfaits déguisés. Une fois leur maximum atteint, ils vont s’arranger quand même pour sortir de la rangée, mais ils vont faire quoi ? S’en prendre physiquement à nous ? » redoute un agent correctionnel interrogé par Le Journal, qui désire conserver l’anonymat.

Le président du syndicat des agents correctionnels du Québec, Frédérick Lebeau, partage cette appréhension. « C’est comme si en société on avait une police, mais qu’on ne mettait plus les gens en prison après une vingt et unième offense », illustre-t-il.

« Le trou n’est pas un cachot »

Pour expliquer sa refonte du système correctionnel, le ministère de la Sécurité publique affirme qu’il doit « corriger les perspectives et orientations erronées de l’ère Harper. [...] Notre objectif, c’est d’avoir des pratiques correctionnelles de haut niveau qui se conforment à la Charte canadienne des droits et libertés ».

Une affirmation qui fait réagir le sénateur conservateur Pierre-Hugues Boisvenu. « Les gens ont souvent tendance à croire que l’isolement préventif est un cachot, mais ce n’est pas le cas. Les criminels ont un téléviseur dans leur cellule, branché avec le câble. Quand j’ai vu des gens qui allaient en isolement, ils détachaient la télévision, se la mettaient sous le bras et y allaient », illustre-t-il.

Au cas où un détenu serait maintenu en isolement au-delà du vingt et unième jour, le projet de loi prévoit également la nomination par le ministre de la Sécurité publique d’un « examinateur externe indépendant », qui évaluera le dossier. Actuellement, c’est l’administration du pénitencier qui peut déterminer si le prolongement de l’isolement préventif est maintenu ou non.

Taux d’occupation en chute libre dans les prisons fédérales

Le taux d’occupation des prisons fédérales est en chute libre au Québec et en Ontario depuis l’arrivée au pouvoir des libéraux de Justin Trudeau.

C’est ce que révèlent des données obtenues par Le Journal en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. Au Québec, le taux d’occupation moyen des centres de détention fédéraux est passé de 101 % sous l’ère de Stephen Harper à 82 % l’an dernier.

En Ontario, le taux moyen est passé de 95 % en 2014 à 87 % l’an dernier.

Loin d’être surpris par ces statistiques, le sénateur conservateur Pierre-Hugues Boisvenu déplore le fait que les libérations conditionnelles soient maintenant « facilitées » par le gouvernement Trudeau, ce qui, selon lui, mine le principe même de la réhabilitation. « Enfermer du monde pendant trois mois, six mois, et qu’il n’y ait aucune mesure ou [aucun] programme d’entrepris, ça ne sert à rien », affirme M. Boisvenu.

« Si, par exemple, un individu écope de trois ans de prison et est libéré au tiers, l’année qu’il aura été incarcéré n’aura servi à rien, puisque c’est le temps que ça prend pour savoir dans quel centre tu seras incarcéré et pour l’inscription à un programme de réhabilitation », explique-t-il.

Gestion « trop souple »

Le président du syndicat des agents correctionnels estime quant à lui que la gestion des pénitenciers est devenue « trop souple » avec l’arrivée au pouvoir du gouvernement Trudeau.

« C’est la tendance [la baisse du taux d’occupation dans les prisons]. Les conservateurs étaient vraiment tough on crime dans leur gestion de la délinquance », affirme Frédérick Lebeau.

L’ISOLEMENT PRÉVENTIF DANS LES PRISONS FÉDÉRALES

Le détenu est en cellule 22 h sur 24

Il a droit à une douche par jour

Après 24 h, il peut récupérer ses effets personnels

Il a une toilette et un lit

Il a droit aux visites

Les séjours sont habituellement entre un et sept jours

Le détenu a droit à une Bible

LES PRISONS FÉDÉRALES AU QUÉBEC OÙ LES MOYENNES DE JOURS PASSÉS EN ISOLEMENT SONT LES PLUS ÉLEVÉES :

1. Unité spéciale de détention (Sainte-Anne-des-Plaines)

2014-2015 : 104

2015-2016 : 25

2016-2017 : 45

2. Port-Cartier

2014-2015 : 43

2015-2016 : 27

2016-2017 : 38

3. La Macaza

2014-2015 : 42

2015-2016 : 39

2016-2017 : 26

4. Cowansville

2014-2015 : 31

2015-2016 : 35

2016-2017 : 35

5. Donnacona