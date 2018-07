LAGUEUX, Jacques



Au CHUL, le 6 juillet 2018, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Jacques Lagueux, époux de dame Claire Robitaille. Il était le fils de feu monsieur Albert Lagueux et de feu dame Lucille Côté. Il demeurait à Cap-Rouge.de 17h à 19h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Claire, ses filles : Caroline (Guy-Styve Ouellet) et Stéphanie (Pascal Pelletier); ses petits-enfants : Allyson, Amély, William, Rafaël et Laura Lee; ses beaux-frères et belles-sœurs : Jean (feu Madeleine Taylor), feu Claude (Germaine Arseneault), André (Denise Jean), Gilles, Yolande, Marc (Marjolaine Julien), Raymond (Denise Lapierre), Lise (Gene Savard), Paul, feu Yves (feu Andrée Hardy) ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc), G1S 3G3, Tél. : 418-683-8666.